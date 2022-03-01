Jumbo- это 100%, про комфорт. Ведь жидкость для вейпов придумали, для тех, кто не любит табак. В коллекции Jumbo присутствуют ягодные сочетания и фисташковые ароматы. Ароматизированный пар, с ягодным запахом способен, унести нас в далекие воспоминания о детстве. Такой аромат напомнит нам, как бабушка варила ягодное варенье, а запах ягод разносился по всему дому. Жидкость Jumbo является самым мощным конкурентом любому табаку. Пар не имеет привкусов химии, низкая цена и большой объем в 200 мл, становятся решающими при выборе выйпера.
Кальянный магазин
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Бренд BRUSCO появился в 2016 году. Под данной маркой выпускаются одноразовые электронные сигареты, стильные, эргономичные POD-системы и жидкости для парения. Чтобы оценить достоинства бренда, имеет смысл купить электронную сигарету BRUSCO. Самое популярное изделие компании BRUSCO MINICAN доступно в свободной продаже по низкой цене.
Компания VOZOL появилась в 2018 году. Это китайский производитель устройств для вейпинга, зарегистрированный на территории провинции Шэнчьжэн. Продукция бренда успешно реализуется в Европе и Америке. Компания позиционирует себя как создателя здоровых инновационных технологий для безопасности и комфорта курильщиков. Чтобы оценить качество продукции, имеет смысл купить продукцию бренда VOZOL, и определить какое место в рейтинге аналогичных товаров она занимает.
Компания Vozol набирает невероятную популярность и конкурентоспособность по продаже электронных сигарет. Это сравнительно молодая организация, которая была основана в 2018 году, в Китае. На данном этапе она уже имеет невероятные ресурсы и очень сплоченную первоклассную команду. Компания находится в постоянном развитии, установив в 2020 году новый завод, общей площадью 3600 квадратных метров, где расположено оборудование, которое прошло испытания по стандарту ISO.